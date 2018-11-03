"Очумелые ручки": в Сети высмеяли испытания украинского дрона-камикадзе

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Интернет-пользователи высмеяли испытания нового беспилотника украинской компании "Спецтехноэкспорт", входящей в структуру "Укроборонпрома".
Пользователи Сети скептически оценили возможности дрона. В частности, они отметили "любительский уровень" нового достижения украинской оборонной промышленности.
"Кружок "Очумелые ручки", — написал pindiknik.
Кроме того, в комментариях указали на то, что запись явно не позволяет оценить возможности дрона.
При этом, по мнению пользователей, даже по этому видео можно понять, что в области разработки беспилотников Украине еще далеко до каких-либо успехов.
"Любая, телефонная китайская глушилка, эта птичку без мозгов оставит!" — подчеркнул cvat.
"Я не верю, что у него могут быть хорошие способности пробивания брони — отношение длины к толщине плохо, потому что эффективность HEAT Charges зависит от диаметра", — написала Лена Алия Грацль.