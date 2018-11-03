В Риме задержали двух украинцев, которые напали на индийца в метро

РИМ, 3 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Римские карабинеры задержали двух 23-летних украинцев, которые в минувшую среду в поезде столичного метро попытались ограбить 28-летнего индийца, а, когда он оказал сопротивление, нанесли ему и вступившейся за него пожилой женщине телесные повреждения.

Согласно информации, поступившей из правоохранительных органов, установить личность агрессивных хулиганов позволила любительская видеозапись инцидента, происшедшего в среду вечером в вагоне поезда метро, который следовал из Рима в приморский пригород столицы – Остию. Скандальное видео, на котором двое парней, ругаясь, пристают к индийцу, а затем распускают руки, было выложено в Facebook и других соцсетях и вызвало большой общественный резонанс.

Свидетели происшествия в метро утверждают, что перед тем, как напасть на индийца, украинцы выкрикивали расистские лозунги, вскидывали руки в фашистском приветствии, славили Муссолини и грозили расправиться с "насильниками и убийцами", подразумевая при этом мигрантов. По словам очевидцев, парни начали приставать к пассажиру только потому, что он был выходцем из Азии. На видео запечатлен момент, когда один из украинцев обращается к пострадавшему, называя его "Бангладеш". Кроме того, видно, как находившиеся в вагоне люди возмущены происшедшим и помогают окровавленным жертвам нападения после того, как хулиганы спешно сошли на ближайшей станции.

Пока задержанным мужчинам предъявлено обвинение в попытке ограбления. Однако, как стало известно РИА Новости, в настоящее время столичные правоохранители изучают видеозапись, чтобы выяснить, не имела ли место в этом ЧП попытка разжигания расовой ненависти. Для этого, в частности, все высказывания нападавших будут переведены с украинского на итальянский язык.