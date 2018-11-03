Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в Малайзии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Малайзии: выявлено 85 случаев заболевания, два из них закончились смертельным исходом, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
По данным ведомства, причиной заболевания стало потребление национального блюда "лакса" (разновидность лапши с курицей), произведенного на одном из предприятий общепита и проданного потребителям без требуемой термической обработки.
Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок в Малайзию.