Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в Малайзии

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Малайзии: выявлено 85 случаев заболевания, два из них закончились смертельным исходом, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По официальному сообщению министерства здравоохранения Малайзии (МЗМ) от 11 октября, в пяти районах штата Кедах зарегистрировано 85 случаев заболевания сальмонеллёзом, два из которых закончились летально, 21 человек госпитализирован", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, причиной заболевания стало потребление национального блюда "лакса" (разновидность лапши с курицей), произведенного на одном из предприятий общепита и проданного потребителям без требуемой термической обработки.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок в Малайзию.