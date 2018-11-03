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Трамп назвал срок действия новых санкций США против Ирана

(обновлено: 03:46 03.11.2018)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Повторно введенные санкции США против Ирана будут действовать до тех пор, пока не будет заключена новая сделка, устраивающая Вашингтон, заявил Дональд Трамп.

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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США освободили восемь стран от санкций против Ирана, сообщили СМИ
"Мы призываем режим (власти Ирана — ред.) отказаться от ядерных амбиций, изменить свое деструктивное поведение, уважать права собственного народа и добросовестно вернуться за стол переговоров. Мы добиваемся сотрудничества наших союзников и партнеров по этим усилиям", — говорится в заявлении.

По словам Трампа, США по-прежнему готовы к достижению новой, более всеобъемлющей сделки с Ираном, "которая навсегда заблокирует ему путь к ядерному оружию, коснется всего спектра его злонамеренных действий и будет достойна иранского народа".

Трамп вновь назвал "катастрофической" ядерную сделку "шестерки" и Ирана от 2015 года, из которой США вышли в этом году.

Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
США не намерены предоставлять странам ЕС исключения из санкций против Ирана
Он напомнил, что с пятого ноября США завершают процесс повторного введения всех санкций, действовавших против Ирана до заключения соглашения. В частности, новый раунд санкций в понедельник затронет банковский сектор, энергетику, судоходство и судостроение в Иране.

"Наиболее жесткие санкции"

"Эти меры в сочетании с 19 раундами санкций с января 2017 года стали наиболее жесткими санкциями, которые США когда-либо вводили против Ирана. Они уже оказывают разрушительное воздействие на иранскую экономику", — заявил Трамп, добавив, что национальная валюта Ирана обесценилась за год на 70%, инфляция в октябре составила 37%, а в экономике начинается рецессия.

Добыча сланцевой нефти в США. Архивное фото
© AP Photo / David Zalubowski
Нефть дешевеет на фоне исключения из антииранских санкций США восьми стран
Американский лидер вновь пригрозил последствиями тем странам и компаниям, которые не прекратят бизнес с Ираном в ответ на действия США. "Правительства и компании должны задаться вопросом, заслуживает ли риска продолжение сделок с Ираном", — говорится в заявлении.

Трамп снова заявил, что санкции направлены против властей, а не граждан Ирана, хотя рецессия затрагивает, прежде всего, простых людей. "Продажи продуктов питания, лекарств, медицинского оборудования и сельскохозяйственной продукции Ирану с давних пор выведены из-под действия санкций", — добавил он.

Выход США из иранской сделки

В мае Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

США вновь ввели в действие с седьмого августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с пятого ноября.

Санкции США против Ирана
© РИА Новости, Инфографика
Санкции США против Ирана
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