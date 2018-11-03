Трамп объяснил, зачем США нужна иммиграция

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стране нужна иммиграция из-за низкой безработицы.

"Нам нужно, чтобы люди приезжали в нашу страну, но нам нужно, чтобы они приезжали легально и на основании того, насколько они ценны. С безработицей в 3,7% — это минимум за 50 лет — надо, чтобы они приезжали, потому чтo есть компании, возвращающиеся в нашу страну", — сказал глава государства, выступая перед сторонниками в Индиане.

Трамп выступает за ограничение иммиграции, заявляя, что США нужны только высококвалифицированные иммигранты. Он также выступает за строительство стены на границе с Мексикой.