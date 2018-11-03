Действия России ослабляют безопасность США, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что действия России ослабляют безопасность США.

"Президент (США Дональд) Трамп ясно заявил, что он очень хочет хороших отношений с русскими. Нам нужно, чтобы они сделали несколько вещей, изменили свое поведение. Они создают вызовы, проблемы, ослабляют безопасность Америки", — сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News

"Нам нужно, чтобы они (Россия — ред.) вернулись к соблюдению договоров по ракетам, а также соглашений, которые они заключили. Если мы сможем их убедить, то мы должны вести диалог с ними. Я так и делал, когда был директором ЦРУ, я общался с моим российским коллегой", — добавил Помпео.

США и РФ обвиняют друг друга в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, причем США грозят выйти из ДРСМД.

"Если мы можем вести разговоры, которые могут побудить их изменить свое поведение таким образом, чтобы не было угрозы американцам, то это крайне хорошая вещь. И я призываю президента (США Дональда Трампа — ред.) и других членов кабинета именно так и поступать", — заключил госсекретарь.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.