МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американский адвокат Элизабет Феган, представляющая потерпевших в деле о домогательствах против известного кинопродюсера Харви Вайнштейна, считает, что число его жертв может достигать до тысячи женщин, сообщает телеканал Sky News.
Она отметила, что на данный момент известно о минимум 150 женщинах, которые публично обвинили продюсера. По ее мнению, реальное число переживших домогательства может быть гораздо больше, поскольку ранее экс-сотрудники компании Вайнштейна заявляли, что "инциденты с женщинами" случались с продюсером несколько раз в неделю.
"Если вы смотрите на то, как долго это продолжалось, то мы разговаривали с женщинами, которые начинали с ним в 1979 году в (кинокомпании) Miramax Films, с женщинами в 80-ых", — заявила юрист.