На Украине объявлен траур из-за "преступления" Петра Первого

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Второго ноября на всей территории Украины был объявлен траур по поводу событий 1708 года, когда войсками Петра Первого был сожжен город Батурин, сообщает Strana.ua.

Отмечается, что в эфире украинских радиостанций не ставят развлекательного контента, а на экранах телеканалов появилась траурная свечка. Кроме того, в полдень по всей Украине была объявлена минута молчания.

Об этом событии в своем Facebook также упомянул и Петр Порошенко. В частности, президент сравнил события в Батурине в 1708 году с современностью, заявив, что "Россия, как и столетия назад, продолжает орудовать своими "проверенными методами" — коварной агрессией и жестокостью".

"Жертвами резни в Батурине стали около 15000 человек — московская орда НЕ сжалилась ни над старыми, ни над женщинами, ни над детьми. Воспоминание о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останутся в нашей памяти, памяти всего народа", — написал Порошенко, добавив, что Украина "защищает границы Европы от болезненных планов Кремля".

В 1708 году Батурин, ныне в составе в Черниговской области, был столицей гетмана Ивана Мазепы. Взятие этого города произошло во время Северной войны между Россией и Швецией, которая продолжалась с 1700 по 1721 год.

Согласно соглашению 1654 года, Батурин находился под протекцией российского царя, однако сохранял самоуправление, свои войска и независимость во внутренних делах. Во время Северной войны Мазепа пытался уйти из-под влияния России и перейти на сторону Швеции, предложив шведскому королю Карлу XII резиденцию в Батурине.

В результате Петр Первый узнав о намерении Мазепы, отдал приказ уничтожить город и направил туда войска военачальника Александра Меншикова. По разным оценкам, число погибших тогда составило от 11 до 15 тысяч.