В Италии умер самый старый заключенный

РИМ, 3 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Самый старый заключенный Италии – один из кровавых боссов могущественной преступной организации ндрангета Франческо Барбаро — скончался в больнице города Парма на 92-м году жизни, сообщил представитель местной пенитенциарной системы.
Барбаро возглавлял один из самых опасных кланов ндрангеты, который из южноитальянской области Калабрия распространил свое влияние по всему мира, включая Латинскую Америку и Австралию. В 1980-х годах он активно занимался похищениями людей, но позднее переключился на международную торговлю наркотиками и при этом всегда поддерживал тесные связи в политических и управленческих элитах родной Калабрии.
Барбаро пользовался непререкаемым авторитетом среди мафиози. Он всегда вставал на рассвете и даже в 80-летнем возрасте не прекращал занятий йогой. Примечательно, что один из его сыновей – Джузеппе недавно был освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья. Другой отпрыск босса – Рокко был арестован год назад и сейчас отбывает 16-летнее тюремное заключение.