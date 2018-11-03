США осудили нападение на христиан-коптов в Египте

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. США осуждают нападение на христиан-коптов в Египте, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы соболезнуем семьям невинных жертв. Мы твердо поддерживаем усилия Египта по борьбе с терроризмом и насилием против религиозных сообществ", — говорится в письменном заявлении Науэрт.

Автобус с христианами, направлявшимися в монастырь Святого Самуила в провинции эль-Минья в Египте, обстреляли в пятницу. По данным МВД Египта, в результате атаки семь человек погибли, еще 12 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство*".

*Запрещенная в России террористическая организация.