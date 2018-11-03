Хейли резко раскритиковала ООН за нежелание "наказать" Кубу

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли резко раскритиковала организацию за резолюцию, призывающую США снять с Кубы экономическое, торговое и финансовое эмбарго, сообщает Fox News.
Хейли также заявила, что Куба отрицает свободу и элементарные права кубинского народа, а США не изменят своей позиции.
"Соединенные Штаты продолжат защищать кубинский народ, пока его права и свободы не будут восстановлены. Точка. Мы не отступим", — сказала постпред.
Кроме того, Хейли добавила, что в результате принятия резолюции никто не выиграл, а главной проигравшей стороной оказалась сама ООН, которая "отвергла возможность выступить за права человека".
В четверг Генассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады США против Кубы, действующей уже 55 лет. За резолюцию проголосовали 189 стран, против выступили только США и Израиль.