Хейли резко раскритиковала ООН за нежелание "наказать" Кубу

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли резко раскритиковала организацию за резолюцию, призывающую США снять с Кубы экономическое, торговое и финансовое эмбарго, сообщает Fox News.

По ее словам, ООН не желает осудить нарушения прав человека на Кубе, а эта резолюция "не поможет ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребёнка".

Хейли также заявила, что Куба отрицает свободу и элементарные права кубинского народа, а США не изменят своей позиции.

"Соединенные Штаты продолжат защищать кубинский народ, пока его права и свободы не будут восстановлены. Точка. Мы не отступим", — сказала постпред.

Кроме того, Хейли добавила, что в результате принятия резолюции никто не выиграл, а главной проигравшей стороной оказалась сама ООН, которая "отвергла возможность выступить за права человека".

"Сегодня нет победителей, одни проигравшие", — подчеркнула она, добавив, что все государства в ООН лишь пытаются навредить США.

В четверг Генассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады США против Кубы, действующей уже 55 лет. За резолюцию проголосовали 189 стран, против выступили только США и Израиль.