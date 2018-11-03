В Египте стартуют военные маневры с участием шести арабских стран

КАИР, 3 ноя — РИА Новости, Надим Зуауи. Масштабные военные учения "Щит арабов-1" с участием сразу шести арабских стран стартуют в субботу в Египте, сообщили в пресс-службе египетских вооруженных сил.
Согласно заявлению египетских военных, "учения направлены на развитие сотрудничества в военной сфере между Египтом и арабскими государствами для наращивания военного потенциала и реализации совместных целей". "Такие учения отвечают интересам поддержания мира и стабильности в регионе Ближнего Востока", — заявляют в египетских вооруженных силах.
По мнению египетского военного эксперта генерала Гамаля Мазлюма, учения "Щит арабов" — это сообразное послание, адресованное, прежде всего, Израилю и США в свете событий, развивающихся в регионе. "Это послание о том, что арабские страны все еще обладают достаточной силой и мощью для противостояния различным угрозам", — сказал египетский эксперт, который ранее возглавлял исследовательский центр вооруженных сил Египта.
Он также пояснил, почему выбор при проведении учений был сделан в пользу военной базы Мухаммед Нагиб на Средиземном море. "Это крупная база, которая может вместить огромные военные подразделения стран-участниц маневров. Также эта база расположена близко к морю и располагает современным военным аэродромом", — добавил собеседник агентства.