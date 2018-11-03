В Египте стартуют военные маневры с участием шести арабских стран

КАИР, 3 ноя — РИА Новости, Надим Зуауи. Масштабные военные учения "Щит арабов-1" с участием сразу шести арабских стран стартуют в субботу в Египте, сообщили в пресс-службе египетских вооруженных сил.

Учения будут проводиться с 3 по 16 ноября на крупнейшей на Ближнем Востоке военной базе Мухаммед Нагиб, а также на море и в воздушном пространстве Египта. Для участия в маневрах на военные базы Египта прибыли военнослужащие сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна и Иордании. В качестве наблюдателей на учениях присутствуют военные из Ливана и Марокко.

Согласно заявлению египетских военных, "учения направлены на развитие сотрудничества в военной сфере между Египтом и арабскими государствами для наращивания военного потенциала и реализации совместных целей". "Такие учения отвечают интересам поддержания мира и стабильности в регионе Ближнего Востока", — заявляют в египетских вооруженных силах.

По мнению египетского военного эксперта генерала Гамаля Мазлюма, учения "Щит арабов" — это сообразное послание, адресованное, прежде всего, Израилю и США в свете событий, развивающихся в регионе. "Это послание о том, что арабские страны все еще обладают достаточной силой и мощью для противостояния различным угрозам", — сказал египетский эксперт, который ранее возглавлял исследовательский центр вооруженных сил Египта.

Он добавил, что учения продемонстрируют, в частности, что арабы располагают достаточной военной мощью для того, чтобы отвечать на возникающие вызовы. Эксперт отметил, в частности, что вооруженные силы участников маневров задействованы в настоящее время в решении боевых задач. Так, ОАЭ и Саудовская Аравия проводят военную операцию в Йемене, а египетские вооруженные силы задействованы в антитеррористической операции на Синайском полуострове.

По словам эксперта, совместные учения шести арабских стран приобретают особое значение, учитывая, что усилия по созданию единых арабских вооруженных сил были приостановлены. "Военное сотрудничество — важная составляющая силы арабского мира. Речь идет о сближении арабских армий, унификации вооружений, военной стратегии, усилении координации", — сказал Мазлюм в беседе с РИА Новости.

Он также пояснил, почему выбор при проведении учений был сделан в пользу военной базы Мухаммед Нагиб на Средиземном море. "Это крупная база, которая может вместить огромные военные подразделения стран-участниц маневров. Также эта база расположена близко к морю и располагает современным военным аэродромом", — добавил собеседник агентства.