В Госдепе назвали срок действия исключений из антииранских санкций

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Исключения из антииранских санкций США, которые будут предоставлены восьми странам, будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется, заявил в пятницу журналистам спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США сделают исключение из санкций для восьми стран, которые импортируют нефть из Ирана.

"Это исключения на 180 дней… Мы не рассматриваем вариант выдачи дополнительных исключений в конце 180-дневого периода", — сказал он.

По словам Хука, две из восьми стран прекратят закупки иранской нефти до истечения этого срока. Он не стал прямо отвечать на вопрос о том, что будет с остальными странами.

"Наша цель остается в том, чтобы свести к нулю импорт странами иранской нефти. В 2019 году, по нашим прогнозам, предложение нефти превзойдет спрос, что создает гораздо более благоприятную атмосферу, чтобы как можно скорее привести к нулю (закупки нефти Ирана – ред.) оставшимися странами", — сказал дипломат.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября.