Трамп затруднился рассказать, о чем будет говорить с Путиным в Париже

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп затруднился ответить на вопрос РИА Новости, о чем будет говорить с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече в Париже.

Президенты РФ и США встретятся в Париже на торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

"Я понятия не имею, что сказать", — ответил он.

Трамп общался с журналистами перед отлетом в город Хантингтон, штат Западная Вирджиния, где он проведет очередной митинг Make America Great Again в преддверии промежуточных выборов в США.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже будет краткой, а на "двадцатке" полномасштабной.