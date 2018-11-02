Трамп затруднился рассказать, о чем будет говорить с Путиным в Париже

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп затруднился ответить на вопрос РИА Новости, о чем будет говорить с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече в Париже.
Президенты РФ и США встретятся в Париже на торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
"Я понятия не имею, что сказать", — ответил он.
Трамп общался с журналистами перед отлетом в город Хантингтон, штат Западная Вирджиния, где он проведет очередной митинг Make America Great Again в преддверии промежуточных выборов в США.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже будет краткой, а на "двадцатке" полномасштабной.
#Трамп, отвечая на вопрос РИА о том, что он обсудит с Путиным в Париже, заявил, что понятия не имеет, что сказать. #TrumpPutin pic.twitter.com/bbb2yguhF8— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 2 ноября 2018 г.