Трамп заявил, что военные США не будут стрелять по каравану мигрантов

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военные США не будут стрелять по каравану мигрантов, который идет по Мексике в сторону Соединенных Штатов.

Он отметил, что мигрантов будут арестовывать, если они будут кидать камнями в военных.

"Они не должны открывать огонь. Я не хочу, чтобы эти люди бросали камни. Что они сделали мексиканским военным и полицейским — очень плохо", — сказал Трамп.

Накануне Трамп заявил, что власти страны будут расценивать кидание камнями со стороны мигрантов в военных и полицейских как применение огнестрельного оружия и пригрозил, что силовики ответят на это.

Караван мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки сейчас движется в США по территории Мексики. Еще два каравана мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что на границе с Мексикой будут размещены до 15 тысяч военных, чтобы не допустить проникновения в страну нелегальных мигрантов, отметив, что при этом американские власти готовы рассмотреть заявки на допуск на законных основаниях.