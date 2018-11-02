Члены каравана мигрантов из Гондураса подали иск на Трампа

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Двенадцать мигрантов из Гондураса, следующие в караване мигрантов в США, подали коллективный иск в отношении американского президента Дональда Трампа, обвинив его в нарушении конституции, сообщает телеканал CNBC.
Адвокат мигрантов Джон Шорман заявляет, что некоторые политические решения Трампа нарушают положение пятой поправки к конституции США, в которой говорится, что "ни одно лицо… не должно лишаться жизни, свободы или собственности без должной правовой процедуры". Шорман отметил в иске, что "истцы просят убежища, и Трамп просто не может препятствовать им, используя вооруженные силы или кого-либо еще".
Телеканал отмечает, что иск подан также в отношении генпрокурора США Джеффа Сешнса, министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, службы иммиграции и таможенного контроля, таможенной службы и пограничного патруля страны.