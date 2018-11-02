Члены каравана мигрантов из Гондураса подали иск на Трампа

Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото

Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Двенадцать мигрантов из Гондураса, следующие в караване мигрантов в США, подали коллективный иск в отношении американского президента Дональда Трампа, обвинив его в нарушении конституции, сообщает телеканал CNBC.

В иске, поданном в четверг в федеральный окружной суд в Вашингтоне, сообщается, что Трамп "продолжает нарушать закон, включая конституционные права, и (продолжает) ограничивать жителей Центральной Америки в праве просить убежище в США".

Адвокат мигрантов Джон Шорман заявляет, что некоторые политические решения Трампа нарушают положение пятой поправки к конституции США, в которой говорится, что "ни одно лицо… не должно лишаться жизни, свободы или собственности без должной правовой процедуры". Шорман отметил в иске, что "истцы просят убежища, и Трамп просто не может препятствовать им, используя вооруженные силы или кого-либо еще".

Телеканал отмечает, что иск подан также в отношении генпрокурора США Джеффа Сешнса, министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, службы иммиграции и таможенного контроля, таможенной службы и пограничного патруля страны.

Караван мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки сейчас движется в США по территории Мексики. Еще два каравана мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что на границе с Мексикой будут размещены до 15 тысяч военных, чтобы не допустить проникновения в страну нелегальных мигрантов, отметив, что при этом американские власти готовы рассмотреть заявки на допуск на законных основаниях.