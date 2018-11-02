Министры финансов трех стран ЕС проведут встречу из-за санкций США по Ирану

БРЮССЕЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Министры финансов Франции, ФРГ и Британии проведут встречу для проработки механизма обеспечения транзакций с Ираном, ЕС остается привержен защите интересов компаний, торгующих с этой страной, несмотря на санкции, говорится в заявлении дипслужбы ЕС.

"Необходимо продолжить работу по оказанию помощи и поддержке экономических операторов, ведущих законный бизнес в соответствии с законодательством ЕС. Наши министры финансов продолжат эту работу на следующем совещании. Наша коллективная решимость завершить эту работу непоколебима", — говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, министров иностранных дел и финансов Франции, ФРГ и Великобритании.

"Мы по-прежнему привержены осуществлению СВПД в целях соблюдения международных соглашений и обеспечения нашей общей международной безопасности и ожидаем, что Иран сыграет конструктивную роль в этом отношении", — отмечается в нем.