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Уголок Сирии в Риме: как доставка еды помогает мигрантам и беженцам

(обновлено: 20:44 02.11.2018)
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© Фото : из архива героя публикацииДоставка сирийской еды в РимеДоставка сирийской еды в Риме
© Фото : из архива героя публикации

РИМ, 2 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Беженцы с Ближнего Востока, попадающие в Европу, зачастую носят на себе клеймо иждивенцев и бездельников, которые жаждут хоть каким-то образом получить легальный статус и претендовать на получение пособия и, в отдаленном будущем, гражданства.

Пицца. Архивное фото
© Фото предоставлено кафе-пиццерией "Пеперончино"
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Перед подготовкой этого материала корреспондент РИА Новости обратился за помощью к коллеге из Египта, который предложил развенчать этот миф.

"Обратись к сирийцам, они всегда всё делают хорошо. Особенно еду", — сказал он.

Так удалось познакомиться с двумя сестрами сирийского происхождения, которые решили помочь своим соотечественникам, организовав небольшой бизнес по доставке сирийской еды в итальянской столице.

"Мы с моей сестрой родились в Дамаске и живем в Италии с 80-х годов. Наш проект родился во многом из-за того, что сейчас происходит в Сирии. Мы не могли сидеть сложа руки и видеть, как сирийцы приезжали в Италию, не могли найти себе место и нуждались в помощи", — заявила РИА Новости одна из создательниц проекта Лома Сакер.

© Фото : из архива героя публикации Доставка сирийской еды в Риме
© Фото : из архива героя публикации
Доставка сирийской еды в Риме

Предприятие под названием Hummustown занимается кейтерингом и предлагает все традиционные сирийские блюда, которые в Риме можно попробовать в считанном числе ресторанов. По словам его создателей, Hummustown дает возможность сирийцам обрести финансовую независимость, предоставляя им работу с достойным доходом.

"Мы решили заняться тем, что у нас получается довольно хорошо, потому что мы хотели поделиться своей кухней, культурой и языком. Все началось с домашних обедов. К нам присоединилась девушка из Алеппо, а все, кто, приехал оттуда, умеют готовить очень хорошо, там всегда была самая вкусная еда", — сказала собеседница агентства.

"Мы стали приглашать наших друзей, друзей друзей, затем вышли в соцсети, занялись маркетингом, и потихоньку наша компания, которую мы начали с нуля, стала расти. Так мы получили возможность привлекать больше соотечественников. Сначала их было двое, а сейчас у нас есть пять поварих и восемь ребят, которые нам помогают с доставкой и организацией работы", — отметила она.

Мороженое на фоне Пьяцца Навона в Риме
© Depositphotos / natamc
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Все сотрудники молодой компании представляют самые разные районы Сирии, в том числе в плане религии и народностей. Среди них есть курды, мусульмане-сунниты, алавиты, христиане, выходцы из Идлиба, Латакии, Алеппо и Дамаска.

"Мы с сестрой мечтаем о том, чтобы Сирия включала в себя всю свою территорию, всю общность своих народов, культур и вероисповеданий", — признается Сакер.

По-настоящему проект сестер Сакер родился в марте 2017 года. До этого, говорят его авторы, он был больше похож на домашнюю благотворительность, чем на постоянную деятельность.

"Важно сказать, что мы помогаем сирийцам не только в Италии. Нам удается собирать средства для помощи жертвам войны в самой Сирии. Мы помогаем семьям, потерявшим кормильцев, и местным больницам, куда мы купили аппараты для физиотерапии", — рассказывает женщина.

Меню небольшого предприятия поражает как низкими по итальянским меркам ценами, так и богатством выбора. Закуска из хумуса, намазки из баклажанов, фалафеля и сирийского хлеба стоят 10 евро. А если прибавить к ним рис с фасолью, дип из йогурта, мяты и огурцов и пудинг с фисташками, то одна порция обойдется в 30 евро. Кроме того, в меню есть кебаб, родственник виноградной долмы с рисом варак энаб, традиционные сирийские пироги с сыром и мясом и салат табуле.

© Фото : из архива героя публикацииДоставка сирийской еды в Риме
© Фото : из архива героя публикации
Доставка сирийской еды в Риме

"Сейчас мы готовимся открыть небольшое бистро неподалеку от Колизея. К сожалению, пока мы не можем обеспечивать своих сотрудников работой ежедневно", — говорит Сакер.

Главной проблемой сирийских беженцев, прибывающих в Италию, она считает не отсутствие опыта или навыков, а недостаток возможностей для интеграции в итальянское общество. Сирийцы не говорят на итальянском и не получают поддержки от местных соотечественников, которая бы позволила им открыть путь к достойной жизни.

"Почти каждый день нам звонят чьи-то родные или попавшие в Италию сирийские мигранты с просьбой помочь с работой. К несчастью, европейские страны, Голландия, Норвегия и Швейцария, отправляют сирийцев домой, а они обращаются к нам", — с грустью рассуждает Лома Сакер.

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