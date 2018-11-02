ЕС продолжит работу с Россией и Китаем по обеспечению финопераций с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. ЕС, Франция, ФРГ и Великобритания продолжат работу с РФ, Китаем и другими странами над сохранением и поддержанием эффективных финансовых каналов с Ираном, несмотря на санкции США, заявила в пятницу дипслужба Евросоюза.

"Как стороны СВПД мы взяли на себя обязательство работать, в частности, над сохранением и поддержанием эффективных финансовых каналов с Ираном и продолжением экспорта Ираном нефти и газа. По этим, как и по другим темам, наша работа продолжается, в том числе с Россией и Китаем как участниками СВПД и с третьими странами, заинтересованными в поддержке соглашения", — говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении.

"В последние недели эти усилия активизировались, особенно те, которые лежат в основе европейской инициативы по созданию специального целевого механизма, над созданием которого мы продолжаем работу. Это позволит продолжить снятие санкций с Ирана и позволит европейским экспортерам и импортерам вести законную торговлю", — отмечается в нем.