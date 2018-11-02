Главы МИД Армении и Азербайджана согласились встретиться до конца года

ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана согласились провести еще одну встречу до конца года, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию по итогам их визита в регион конфликта.

Ранее российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов заявил, что очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по Нагорному Карабаху может состояться на полях заседания СМИД ОБСЕ в Милане в декабре.

"Министры иностранных дел договорились провести еще одну встречу до конца года. Сопредседатели подчеркнули важность сохранения атмосферы доверия для интенсивных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта", — говорится в заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ.

В документе говорится, что в ходе встреч армянский и азербайджанский лидеры подтвердили, что уровень насилия значительно уменьшился после того, как в сентябре на саммите СНГ в Душанбе стороны подтвердили свою готовность к снижению напряженности.

"В ходе своих консультаций сопредседатели получили дополнительную информацию о выполнении договоренностей в Душанбе, в том числе связанных с налаживанием прямой линии связи. Сопредседатели приветствовали эти шаги, дав высокую оценку сторонам за конструктивные меры и поддержав готовность лидеров продолжить диалог", — говорится в заявлении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.