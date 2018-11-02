Трамп анонсировал новые санкции в стиле "Игры престолов"

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций против Ирана, опубликовав в твиттере постер в стиле популярного американского сериала "Игра престолов".

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин объявил, что в ближайший понедельник Вашингтон внесет в санкционный список более 700 компаний в рамках антииранских ограничений.

В свою очередь, Трамп опубликовал собственное фото с подписью "Санкции близко", делая отсылку к слогану "Игры престолов" — "Зима близко".

В мае США объявили о выходе из иранской сделки и восстановлении всех санкций против Терерана, в том числе в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном. В Вашингтоне отмечали, что намерены свести экспорт иранской нефти к нулю.

Другие участники иранского соглашения, включая Россию, раскритиковали решение США и призвали стороны к соблюдению условий сделки.