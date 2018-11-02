Кузнецова призвала проявить осторожность с законопроектом о кибердружинах

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера, нужно внимательно рассмотреть, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера. Первый замглавы ЕР в Госдуме Андрей Исаев сообщил в пятницу, что Координационный совет по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия" поддержал инициативу о создании в РФ кибердружин, но рекомендовал авторам проекта обсудить его на площадке Общественной палаты России.

"Лучше бдительность преувеличить, чем недосмотреть, когда идёт риск… нужно внимательно посмотреть на данную инициативу, посмотреть, что конкретно подразумевает данный законопроект. Очень важны единые алгоритмы взаимодействия, которых, к сожалению, нет", — сказала Кузнецова журналистам в кулуарах итогового форума "Сообщество".

"В некоторых регионах созданы специальные алгоритмы и порядки действий по информации о вовлечении ребёнка в деструктивный контент, и все компетентные органы, системы профилактики знают, что нужно делать, если пришла информация по этому поводу. К сожалению, не везде это создано. Поэтому если данный законопроект делает шаг в этом направлении, конечно, важно уделить этому внимание, посмотреть, что это будет. Но у меня другой вопрос: кто будет учить этих специалистов, будут ли они проходить специальное обучение", — добавила омбудсмен.