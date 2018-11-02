В США умер застройщик, в честь которого назвали игру Super Mario

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Успешный американский застройщик Марио Сегале, в честь которого компания Nintendo назвала персонажа игры Super Mario, скончался в возрасте 84 лет в штате Вашингтон, сообщается в некрологе, подготовленном изданием Seattle Times.

Сегале ушел из жизни в окружении семьи 27 октября. Отмечается, что он любил охоту, рыбалку и итальянскую кухню.

Компания Nintendo арендовала у Сегале склад в 1970-х годах, и создатели игры решили назвать персонажа в его честь.

"Он был вдохновителем имени (персонажа – ред.) Super Mario Nintendo, с тех пор как они были арендаторами в его бизнес-парке в 1970-х", — говорится в некрологе. Отмечается, что Сегале всегда прятался от славы, связанной с культовой игрой, а хотел быть известен за то, чего он достиг в бизнесе.

Сегодня Super Mario — самая продаваемая франшиза видеоигры всех времен, отмечает блог Kotaku, специализирующийся на компьютерных играх. Кроме того, это еще и одна из самых больших серий за историю индустрии компьютерных развлечений. Главным героем в игре является американский водопроводчик итальянского происхождения Марио.