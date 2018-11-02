МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в следующем году будет просить генпрокурора США об условно-досрочном освобождении россиянина Константина Ярошенко для отбытия наказания в России, за хорошее поведение ему на три года сократили срок, когда появляется право на УДО.

"У него (Ярошенко) за хорошее поведение на три года снижено право на условно-досрочное освобождение — в переводе на наш язык. Поэтому я в следующем году буду просить генерального прокурора США, тюремное ведомство о его освобождении досрочно для отбытия наказания уже в России", — сказала Москалькова журналистам, говоря о ситуации с Ярошенко.

"Такие ситуации бывали, и я буду делать все, что в моих силах, для того, чтобы это осуществить", — добавила она.

Летчик Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. Ярошенко 24 августа впервые за семь лет встретился со своей семьей: жена и дочь прилетели в США и навестили его в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут.