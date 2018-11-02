Замминистра Сил безопасности Косово рассказал, какое оружие будет у армии

БЕЛГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Создаваемая армия самопровозглашенной республики Косово будет иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, но только для защиты, заявил заместитель министра Сил безопасности Косово (СБК) Агим Чеку.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в минувший вторник РИА Новости, что власти самопровозглашенной республики Косово объявят о формировании армии Приштины на День албанского флага 28 ноября. Депутаты косовского парламента в середине октября подавляющим большинством голосов в первом чтении приняли пакет законов о трансформации СБК в полноценные вооруженные силы.

"У нас есть пехотное оружие, самое современное, которое сейчас существует в западных армиях. У нас будет и артиллерия, ПВО, защита против бронетехники, биологическая и химическая защита. Но у нас точно не будет наступательного вооружения, наступательных возможностей и наступательной доктрины", — цитирует портал Kossev Чеку.

"Это силы самозащиты, и они предназначены для обороны территории и населения Косово", — отметил бывший полевой командир албанских отрядов.

Ожидается, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов. До сих пор СБК были снабжены стрелковым автоматическим оружием и ручными гранатометами западного производства, внедорожниками Land Rover Defender, Hummer, турецкими бронемашинами Otokar Cobra. Согласно принятому депутатами в Приштине пакету законов, создаваемую косовскую армию будут дополнительно вооружать, оснащать и обучать, на что, по данным СМИ, местный бюджет выделит 300 миллионов евро в течение трех лет. Планируется развитие вертолетного подразделения.

Против создания Приштиной полноценной армии активно выступает официальный Белград, ссылаясь на резолюцию 1244 Совбеза ООН об урегулировании в Косово и Метохии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.