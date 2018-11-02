Белый дом не ожидает дефицита на рынках нефти из-за санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. США уверены, что, несмотря на сокращение экспорта иранской нефти, на энергетических рынках будет достаточно предложения, говорится в сообщении Белого дома, посвященного санкциям против Ирана.

"Соединенные Штаты уверены, что энергетические рынки останутся обеспечены нефтью, несмотря на сокращение поставок от Ирана", — говорится там.

"С августа 2017 по август 2018 года добыча нефти в Соединенных Штатах повысилась на 2,1 миллиона баррелей в день, а экспорт — более чем на 700 тысяч баррелей в день, увеличив ликвидность рынка. За следующий год производство Соединенных Штатов увеличится на один миллион баррелей в день или больше", – обещает Белый дом.

Администрация Дональда Трампа также работает "с поставщиками нефти во всем мире, чтобы увеличить их поставки", и ожидает, что "поставки нефтяных ресурсов на глобальных рынках будут идти в ногу с запросами рынка на конец 2018 года и спрос в 2019-м", подчеркивает Белый дом.

Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.