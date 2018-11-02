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В ЕС настаивают на сохранении возможности проведения транзакций с Ираном

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Выход США из ядерной сделки по Ирану (590)
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© AP Photo / Yves LoggheШтаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фотоШтаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© AP Photo / Yves Logghe

БРЮССЕЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Работа по созданию механизма, который позволит обеспечить транзакции с Ираном, продолжается, ЕС ясно и неоднократно давал понять, что считает необходимым сохранить возможность финансовых операций с Тегераном и его нефтяного экспорта, заявил РИА Новости чиновник в структурах ЕС.

Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Ранее в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что транзакции, проводимые через создаваемый ЕС новый механизм по Ирану, также будут целью санкций США.

"Иранская ядерная сделка, которая была единогласно одобрена Советом Безопасности ООН, является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения и имеет решающее значение для безопасности региона, для Европы и за ее пределами", — сказал собеседник. Он напомнил, что ЕС выражал сожаление в связи с решением США выйти из СВПД.

"Мы по-прежнему полностью привержены полному и эффективному осуществлению иранской ядерной сделки до тех пор, пока Иран также соблюдает свои ядерные обязательства", — сказал чиновник. "Чтобы сохранить соглашение, ЕС принимает конкретные решения по ряду вопросов. Частью нашей текущей работы является обеспечение того, чтобы последствия санкций были минимизированы для компаний, которые хотят продолжать вести законный бизнес с Ираном и в Иране, и чтобы они могли иметь доступ к необходимым финансам", — пояснил он.

Представитель напомнил, что ЕС еще летом внес изменения в свой закон о блокировке санкций.

"В тесной координации с государствами-членами и другими партнерами ЕС работает над другими конкретными мерами, направленными на поддержание сотрудничества с Ираном в ключевых секторах экономики, особенно в банковской и финансовой сферах, торговле и инвестициях, нефти и транспорте", — отметил он.

Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / Mark J. Terrill
США предоставят исключения из санкций против Ирана восьми странам
На министерской встрече в Нью-Йорке 24 сентября "было принято политическое решение" о создании специального целевого механизма для облегчения платежей, связанных с экспортом, включая нефть, и импортом.

"На практике это означает, что государства-члены ЕС создадут юридическое лицо для содействия законным финансовым операциям с Ираном, что позволит европейским компаниям продолжать торговлю с Ираном в соответствии с законодательством Европейского союза", — пояснил источник.

"Поскольку работа ведется со стороны государств-членов, у нас пока нет дополнительных деталей, которыми можно было бы поделиться, но мы последовательно давали понять, что необходимо сохранить способность совершать финансовые операции, а также продолжить экспорт Ираном нефти и газового конденсата, нефтепродуктов и нефтехимии", — заключил он.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Санкции США против Ирана
© РИА Новости, Инфографика
Санкции США против Ирана
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