Ас-Сиси выразил соболезнования семьям погибших при нападении в Египте

КАИР, 2 ноя — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования семьям погибших христиан-коптов, убитых неизвестными в провинции эль-Минья на юге страны.

Неизвестные обстреляли автобус с христианами, направлявшимися в монастырь Святого Самуила в провинции эль-Минья в Египте. По данным МВД Египта, погибли семь человек, пострадали 12. Информацию о семерых погибших подтвердила и Коптская церковь.

"Хочу подтвердить нашу решимость продолжать бороться с терроризмом и преследовать преступников. Этот инцидент не согнет волю нашего народа в продолжении его битвы за свое существование и созидание", — заявил президент, которого цитирует издание "Youm7".

"Я с большой печалью скорблю по жертвам, которые были сегодня вероломно убиты, желаю скорейшего выздоровления раненым", — добавил египетский лидер.

Это уже не первое нападение на христиан-коптов в этом районе.

Двадцать шестого мая 2017 года террористы на трех автомобилях обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта эль-Адавва провинции эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. В автобусе находились около 40 детей. Погибли 28 и пострадали более 20 человек. Коптские представители сообщали о 35 погибших, большинство которых — дети.