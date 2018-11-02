В Пакистане убили "отца Талибана*"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Религиозный деятель и бывший член пакистанского сената Сами аль-Хак по прозвищу "отец Талибана*" в пятницу был застрелен на севере Пакистана, сообщает издание Daily Pakistan со ссылкой на сына аль-Хака.

Сообщается, что Сами аль-Хак был обнаружен в своем доме в городе Равалпинди с огнестрельным ранением. Личность нападавшего не известна.

По данным газеты, Сами аль-Хак получил свое прозвище благодаря тесным связям с основателем радикального движения "Талибан"* Мухаммадом Умаром. Сами аль-Хак также возглавлял фракцию JUI-S политической партии суннитов-деобанди в Пакистане.

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