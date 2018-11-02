Генсек ОБСЕ усомнился в необходимости столь ранних выборов в Армении

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер полагает, что власти Армении оставили достаточно мало времени на подготовку к проведению парламентских выборов, которые планируется провести 9 декабря.

"Я, на самом деле, лично думаю, что это очень короткое время, но я не удивлен, потому что было понятно, что временное правительство Армении захочет консолидации, захочет публичной поддержки, поддержки своей легитимности", — сказал Гремингер, выступая на дискуссионной площадке клуба "Валдай".

Президент Армении Армен Саркисян подписал в четверг указ о роспуске парламента и назначении новых выборов в законодательный орган 9 декабря. Ранее в тот же день парламент Армении во второй раз не смог избрать премьера, что, согласно законодательству, влечет его роспуск.

Премьер Никол Пашинян 16 октября подал в отставку. Таким образом, он рассчитывал на создание формального повода для роспуска парламента и проведение внеочередных парламентских выборов в декабре 2018 года. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера. В соответствии с Основным законом, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска.

В парламенте нынешнего созыва 50 мандатов принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок "Елк" (Исход), возглавляемый премьером Пашиняном, еще семью — партия "Дашнакцутюн".