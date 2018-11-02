Санкции США ударят по ключевым секторам иранской экономики, считает Помпео

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Санкции США ударят по ключевым секторам иранской экономики и необходимы для "изменения поведения режима", заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

"5 ноября США введут санкции, снятые в рамках ядерной сделки, против иранского энергетического сектора, судостроения, сектора грузоперевозок и банковского сектора. Эти санкции ударят по ключевым секторам иранской экономики. Они необходимы для тех изменений, к которым мы стремимся. Чтобы максимизировать эффект кампании по оказанию давления, которую проводит президент (Дональд Трамп), мы тесно работаем с другими странами для максимального сокращения иранского экспорта нефти ", — сказал госсекретарь США.

По его словам, экономические санкции США против Ирана являются частью более широкой стратегии страны по "изменению поведения аятоллы Хаменеи, Сулеймани и иранского режима".

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.