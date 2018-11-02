Российские контрсанкции разоблачили власти Украины, заявила Тимошенко

КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Список контрсанкций России разоблачил коррумпированные власти Украины, в том числе ее президента Петра Порошенко, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в пятницу на пресс-конференции во Львове.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ. Тимошенко попала под действие спецмер, а Порошенко – нет.

"Эта грязная стратегия президента, которая говорит о том, что он якобы патриот, единственный спаситель Украины, а остальные — "рука Кремля", разрушилась. Предприятия Roshen и все, что с ними связано, не вошли в список, а те, кто вошли, — это четко понятные фамилии, понятно, за что их внесли. Это все поставило политические обстоятельства на свои места", — заявила Тимошенко.

Тимошенко отметила, что ей "нечего бояться санкций": "У меня нет других дел, кроме становления мира на Украине". По мнению лидера партии, украинцы должны очень внимательно проанализировать эти обстоятельства и сделать выводы, "где есть политические технологии, чтобы не допустить возможности возрождения Украины, а где глубоко коррумпированные руководители государства".

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года. Действующий президент Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко, которая ранее заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке.

На Украине многие политики начали агитацию в преддверии выборов, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко, которая обещает вскоре представить "новый курс" для страны. При этом многие политики от партии "Блок Петра Порошенко" называют Тимошенко пророссийским кандидатом и прямо обвиняют ее в желании возобновить сотрудничество с РФ.

Россия приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В частности, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое расширило санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.