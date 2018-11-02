В Египте усилили безопасность в районе нападения на автобус

КАИР, 2 ноя — РИА Новости. Египетские силовики усилили безопасность в районе монастыря Святого Самуила, на трассе рядом с которым произошло нападение на автобус с христианами, сообщил РИА Новости осведомленный египетский источник.

Неизвестные обстреляли автобус с христианами, направлявшимися в монастырь Святого Самуила в провинции эль-Минья в Египте. Официально число погибших и пострадавших не сообщается. Источник сообщил РИА Новости, что погибшими могут числиться десять человек, пострадали около двадцати.

"Меры безопасности усилены в районе монастыря, а также ведущих к нему дорог", — сообщил собеседник агентства.