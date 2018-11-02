США могут принять меры против механизма ЕС для обхода антииранских санкций

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Транзакции, проводимые через создаваемый ЕС новый механизм по Ирану, также будут целью санкций США, заявил журналистам министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, он не ожидает, что через создаваемый механизм будут проводиться "значительные транзакции".

"Если будут транзакции, целью которых будет избежать американских санкций, мы будем агрессивно использовать наши средства защиты", — сказал он.

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм специального назначения SPV для расчетов с Ираном для обхода санкций США.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в конце октября заявил РИА Новости, что работа над созданием платежной системы для расчетов с Ираном продолжается, но выразил мнение, что вряд ли ее успеют создать к 5 ноября, когда Вашингтон введет против Тегерана существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов.

Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе с Ираном. В связи с этим второй пакет санкций против Ирана, в том числе энергетических, должен вступить в силу после 4 ноября.