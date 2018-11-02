Россиян нет среди пострадавших при нападении на христиан в Египте

КАИР, 2 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Граждан России среди пострадавших при нападении на автобус с христианами в египетской провинции эль-Минья нет, сообщили РИА Новости в российском консульстве.

Неизвестные в пятницу обстреляли автобус с христианами, направлявшимися в монастырь Святого Самуила. Египетский источник сообщил РИА Новости, что погибшими могут числиться десять человек, пострадали более 20 человек. МВД проводит расследование.

"Среди пострадавших российских граждан нет", — сообщил собеседник агентства.