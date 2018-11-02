"Не та страна": Пушков раскритиковал слова Хантсмана о россиянах

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление Джона Хантсмана о россиянах.

Ранее американский посол в России удивился тому, насколько этот народ может быть "несговорчивым". Как отмечает газета Deseret News, на этих словах его лицо приобрело "угрюмое выражение".

"Надо же. А США, конечно же, это верх сговорчивости. Просто в Вашингтоне привыкли продавливать свое — не дипломатией, так сапогом", — написал Пушков в твиттере.

Сенатор отметил, что попытки США подчинить себе окружающих в России не пройдут.

"Не та страна", — объяснил он.

Джон Хантсман стал послом США в России 3 октября 2017 года. На этом посту он сменил Джона Теффта, возглавлявшего дипмиссию с 2014 года.