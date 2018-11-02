На расследование крушения самолета в Индонезии может уйти полгода

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Полгода потребуется Национальному комитету по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT), чтобы опубликовать результаты расследования крушения самолета авиакомпании Lion Air, сообщает агентство Антара со ссылкой на министра транспорта страны Буди Карию Сумади.

"Я выяснил у KNKT, как долго продлиться процесс. Он продлится довольно долго, по меньшей мере шесть месяцев, так как он включает в себя несколько процессов", — приводит агентство слова министра в пятницу.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.