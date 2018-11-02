Источник сообщил о десяти погибших при нападении на автобус в Египте

КАИР, 2 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв нападения на христиан в Египте возросло до десяти, 13 человек пострадали, сообщил РИА Новости осведомленный египетский источник.
"В монастырь Святого Самуила следовали три автобуса из Сохага, неизвестные напали на один из них, нападавшие применили автоматическое оружие. До сих пор точное число жертв и пострадавших уточняется. Пока погибшими числятся десять человек, 13 пострадали", — сообщил собеседник агентства.
Ране СМИ сообщали, что при нападении на христиан погибли семь и пострадали 14 человек.