Источник сообщил о десяти погибших при нападении на автобус в Египте

КАИР, 2 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв нападения на христиан в Египте возросло до десяти, 13 человек пострадали, сообщил РИА Новости осведомленный египетский источник.

По его словам, число погибших и пострадавших уточняется.

"В монастырь Святого Самуила следовали три автобуса из Сохага, неизвестные напали на один из них, нападавшие применили автоматическое оружие. До сих пор точное число жертв и пострадавших уточняется. Пока погибшими числятся десять человек, 13 пострадали", — сообщил собеседник агентства.

Ране СМИ сообщали, что при нападении на христиан погибли семь и пострадали 14 человек.