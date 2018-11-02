В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс иностранных наемников из Латвии и Грузии

ЛУГАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Около 50 наемников из Латвии и Грузии, воюющих на стороне украинских силовиков, прибыли к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

"По имеющейся у нас информации, в населенные пункты Катериновка и Счастье прибыло около пятидесяти наемников из Латвии и Грузии", — сказал Филипоненко. Он уточнил, что прибывшие бойцы вооружены стрелковым оружием образца НАТО.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.