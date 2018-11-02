Россия направит запрос Кипру в связи с задержаниями россиян в аэропортах

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Посольству России в Республике Кипр поручено запросить власти страны об официальных данных по поводу непропуска и задержания россиян в аэропортах острова, сообщил МИД РФ.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на представителей посольства России на Кипре сообщили, что россиян, которые прибывали на остров через аэропорты Республики Кипр, но планировали остановиться в гостиницах северной части острова, депортируют на родину. Прибывающим на Кипр через порты северной части страны могут запретить въезд на юг острова. В пятницу посол Кипра в Москве Леонидас Маркидис был приглашен в МИД РФ, и ему была вручена нота в связи с участившимися нарушениями прав россиян при пересечении ими кипрской границы.

"Посольству Российской Федерации в Республике Кипр поручено запросить компетентные органы этой страны на предмет предоставления официальных сведений по вопросам непропуска и задержания российских граждан в аэропортах", — сообщило ведомство.

Министерство подтвердило, что в последние месяцы дипмиссия РФ в республике действительно фиксировала рост обращений россиян об ужесточении требований по предъявлению документов на въезде в страну. В связи с этим Москва призвала власти Республики Кипр официально обнародовать миграционные требования на сайтах кипрских консульских учреждений в России.

В свою очередь МИД РФ предупредил о возможных затруднениях в мобильном приложении "Зарубежный помощник" и на сайте ведомства. Министерство также информирует, что при въезде в Республику Кипр для проживания в северной части острова во въезде в Республику Кипр будет отказано.

"Считаем категорически недопустимым грубое и бесцеремонное обращение с законопослушными российскими гражданами, прибывающими с целями туризма или по любой другой законной причине на территорию Кипра со всеми должным образом оформленными документами", — отмечает МИД РФ.

Кипр разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика северного Кипра. Ее признала только Турция.