В ЛНР заявили об усилении позиций силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские силовики продолжают наращивать вооружение и усиливать позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

"Украинская власть, несмотря на взятые обязательства, продолжает наращивать свои силы и средства на линии боевого соприкосновения, тем самым показывая приверженность к разрешению конфликта на Донбассе силовым путем. Нашей разведкой зафиксированы факты перемещения техники и вооружения для усиления украинских подразделений", — сказал Филипоненко.

Он уточнил, что передвижение техники отмечено в районе подконтрольных украинским силовикам Трехизбенки, Троицкого и Нижнетеплого. По данным Народной милиции, в этом районе были зафиксированы БТР-80, БМП-1, танки Т-72, а также грузовые автомобили УРАЛ с боеприпасами и топливозаправщики.