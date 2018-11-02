Турция сняла санкции с министра внутренней безопасности и генпрокурора США

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. МИД Турции отменил санкции в отношении министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и генпрокурора Джеффа Сешнса, сообщает агентство Anadolu.
Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против Гюля и Сойлу, обвинив их в "серьезных" нарушениях прав человека.