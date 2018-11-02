Силовики выпустили за неделю по ЛНР более 340 мин, заявили в республике

ЛУГАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 340 мин и снарядов, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"За минувшую неделю украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено более 340 мин и снарядов", — сказал Филипоненко на брифинге.

По его словам, украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе 11 населенных пунктов. Филипоненко отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР "не реагируют на провокации, поддерживая режим тишины, и соблюдают минские договоренности".

"Каждый факт обстрела документируется. Все материалы, доказывающие военные преступления украинской власти против жителей Донбасса, передаются в следственные органы ЛНР", — добавил Филипоненко.