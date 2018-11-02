Евросоюз назвал ответные меры России в отношении Украины необоснованными

КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Евросоюз считает, что спецмеры РФ в ответ на санкции Киева "не обоснованы", сообщило представительство ЕС в Киеве.
"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным", — говорится в заявлении, которое в пятницу цитирует агентство УНИАН.
В представительстве отметили, что "необходимо избегать всех шагов, которые в дальнейшем будут заострять ситуацию и препятствовать поиску решения с целью восстановления территориальной целостности Украины".