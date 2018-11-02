В Sony Music прокомментировали инцидент с двумя ранеными в Лондоне

Полиция около офиса Sony Music, где мужчина с мачете совершил нападение на людей. 2 ноября 2018

Полиция около офиса Sony Music, где мужчина с мачете совершил нападение на людей. 2 ноября 2018

ЛОНДОН, 2 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Компания Sony Music подтвердила РИА Новости, что два сотрудника ее вспомогательного подразделения стали участниками ссоры, которая завершилась ранением двух человек и задержанием еще одного.

"Sony Music подтверждает факт инцидента в здании на Дерри-стрит, из-за чего проводилась эвакуация сотрудников. Два сотрудника подразделения по организации питания (работников офиса) стали участниками ссоры с применением насилия. Инцидент расследуется Скотланд-Ярдом", — сообщил агентству представитель компании.

Инцидент на западе Лондона произошел в пятницу утром у здания, в котором размещается офис Sony Music. По заявлению полиции, ЧП не связано с терроризмом. Двое пострадавших находятся в больнице, нападавший задержан.