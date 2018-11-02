Посол Кипра получил ноту из-за нарушений прав россиян

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Послу Кипра в Москве Леонидасу Маркидису была вручена нота в связи с участившимися нарушениями прав россиян при пересечении ими кипрской границы, сообщил МИД РФ.

"Первого ноября в МИД России был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Республики Кипр в Российской Федерации Маркидис. Его внимание было привлечено к участившимся случаям нарушения прав российских граждан при пересечении ими границы Республики Кипр и вручена соответствующая нота", — говорится в сообщении ведомства.

По сообщению министерства, стороны также рассмотрели пути недопущения подобных инцидентов в будущем.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на представителей посольства России на Кипре сообщили, что россиян, которые прибывали на остров через аэропорты Республики Кипр, но планировали остановиться в гостиницах северной части острова, депортируют на родину. Прибывающим на Кипр через порты северной части страны могут запретить въезд на юг острова.

Кипр разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика северного Кипра. Ее признала только Турция.