В Египте семь человек погибли при нападении на автобус, пишут СМИ

КАИР, 2 ноя, РИА Новости. Семь человек погибли и 14 пострадали при нападении на автобус с христианами в Египте, сообщает спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли автобус, направлявшийся в монастырь Святого Самуила.

Это уже не первое нападение на христиан-коптов в этом районе.

Двадцать шестого мая 2017 года террористы на трех автомобилях обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. В автобусе находились около 40 детей. Погибли 28 и пострадали более 20 человек. Коптские представители сообщали о 35 погибших, большинство которых — дети.