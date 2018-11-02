В США сообщили об исключениях из санкций для ряда проектов

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Исключение из санкций США против Ирана будет сделано для проектов, обеспечивающих энергетическую независимость Европы и Турции от поставок из РФ и Ирана, следует из опубликованного в пятницу документа минфина США.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США в пятницу опубликовало текст санкций против Ирана, которые вступят в силу в понедельник. Документ опубликован в электронной базе данных Федерального регистра, официальная публикация намечена на 5 ноября.

Согласно документу, санкции "не будут применяться в отношении любого субъекта, связанного с проектом для разработки природного газа и строительства и эксплуатации трубопровода для транспортировки природного газа из Азербайджана в Турцию и Европу", а также для проектов, которые "обеспечивают Турции и странам Европы энергетическую безопасность и энергетическую независимость от правительства Российской Федерации и правительства Ирана".

Кроме того, исключение из санкций будут сделано для соглашений о разделе продукции, заключенных до 10 августа 2012 года, если только участником таких соглашений не был Иран.