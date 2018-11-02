Путин объявил о подготовке к размещению наземной станции ГЛОНАСС на Кубе

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Наземная станция российской системы ГЛОНАСС будет размещена на Кубе, что позволит кубинской стороне получить доступ к широким техническим возможностям дистанционного зондирования Земли, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом.

"Идет подготовка к размещению на Кубе наземной станции российской системы ГЛОНАСС. В результате кубинские партнеры получат доступ к широким техническим возможностям дистанционного зондирования Земли, к спутниковым телекоммуникационным услугам", — сказал Путин.

По его словам, Россия предлагает Кубе помощь в строительстве транспортной инфраструктуры, в частности, по обновлению кубинской железнодорожной сети.