США отменили санкции в отношении турецких министров

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министерство финансов США вывело из санкционного списка глав двух турецких министерств — внутренних дел и юстиции, следует из сообщения ведомства.

Санкции были отменены в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против Гюля и Сойлу, обвинив их в "серьезных" нарушениях прав человека.